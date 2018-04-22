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Deniz Seki locaya gitti! Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

Avukat Faruk Salman ayrılığından sonra, uzun süre aşk konusunda ağzını açmayan şarkıcı Deniz Seki, Seda Sayan'ın eski aşkı galerici Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?

Deniz Seki locaya gitti! Murat Karabova ile aşk mı yaşıyor?

Çok değil geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti.

Bu gelişmelerden sonra Seda Sayan ile büyük aşk yaşayan galerici Murat Karabova ve Deniz Seki arasında neler oluyor, sorusu akıllara gelmişti.

Murat Karabova hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alan Deniz Seki'nin dikkatini çekmeyi başardı.

Deniz Seki'yi izlemek için Kıbrıs'a gelen Murat Karabova'nın, hazırlanan VIP locada sahne sonrası Deniz Seki ile sabahın ilk ışıklarına kadar beraber eğlendiği iddia edildi.

Murat Karabova ve Deniz Seki yakınlaşmasına Kıbrıs'ta tanık olanlar ''Bu işte aşk var'' diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki Murat Karabova

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