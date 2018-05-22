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Deniz Seki'nin eski nişanlısı Faruk Salman'dan şoke eden sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

Deniz Seki aşk hayatıyla magazin gündemini adeta sallıyor! Önce adı galerici Murat Karabova'yla anıldı, daha sonra işletmeci Tayfun Topal'la el ele poz verip aşkını ilan etti. Tüm bu olanlardan sonra ise eski nişanlısı Faruk Salman açtı ağzını yumdu gözünü...

Deniz Seki'nin eski nişanlısı Faruk Salman'dan şoke eden sözler!

Deniz Seki cezaevinden çıktığından beri gündemden düşmüyor! Seki önce mide ameliyatı olup zayıfladı sonra yeni aşklara yelken açtı. Deniz Seki'nin aşk hayatı çok karışık… Önce Murat Karabova'yla yakınlaştı, sonra Tayfun Topal'la el ele poz verip 'aşk yaşıyoruz' dedi. Ve şimdi ise eski nişanlısı Faruk Salman Duymayan Kalmasın'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Faruk Salman ''Emeğim, hakkım her şeyim zehir zıkkım olsun başka ne söyleyebilirim? Kalbimde bitmişti çok içten söylüyorum ki Allah'ım beni ondan kurtarmış.''

'3.5 YILDIR KREDİLERİNİ ÖDÜYORUM'

Deniz Seki'nin 3.5 yıldır banka kredilerini ödediği söyleyen Faruk Salman, geçen ay ödemelere son verdiğini de açıkladı.

Öte yandan Faruk Salman'dan magazin gündemine bomba gibi düşen bir itiraf daha geldi:

''Deniz, beni sürekli arıyor. Olaylar çıktıktan sonra engelledim ama engellememe rağmen bana oğlumdan ulaştı. 'Seni seviyorum Murat'la aramda bir şey yok' falan dedi. Ben yüz vermeyince de oğluma sabaha kadar benimle ilgili mesaj atmış 'Seviyorum, Faruk benim eşim olacak' gibi… Bunu kanıtlamak için ses kayıtlarını da dinlettirebilirim.''

DENİZ SEKİ'DEN İMALI PAYLAŞIM

Faruk Salman'ın açıklamalarının ardından Deniz Seki iddialar karşısındaki sessizliğini bozdu.

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Ünlü şarkıcı sevgilisi Tayfun Topal ile çekildiği fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Seki'nin bu paylaşımı 'Faruk Salman'a cevap olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki faruk salman

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