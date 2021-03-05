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Deniz Seki'nin inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

05.03.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Deniz Seki'nin inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, bu kez son haliyle şaşırttı. Takipçileri yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Seki'yi tanımakta zorlandı.

Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından yeniden kilo alan Deniz Seki, sorunu kökten çözmek için beslenme alışkanlıklarını değiştirdi ve sağlıklı beslenme ile 2.5 ayda 22 kilo verdi.

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36 beden olan şarkıcı Deniz Seki, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. Sık sık zayıfladığını gösteren paylaşımlarda bulunan Seki, bu kez yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçti.
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Takipçileri, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.


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