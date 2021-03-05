Deniz Seki'nin inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Zayıflamak için geçirdiği mide ameliyatının ardından yeniden kilo alan Deniz Seki, sorunu kökten çözmek için beslenme alışkanlıklarını değiştirdi ve sağlıklı beslenme ile 2.5 ayda 22 kilo verdi.

36 beden olan şarkıcı Deniz Seki, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. Sık sık zayıfladığını gösteren paylaşımlarda bulunan Seki, bu kez yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçti.



Takipçileri, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.



