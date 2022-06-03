MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Seki sahnede aldığı haberle yıkıldı

Deniz Seki sahnede aldığı haberle yıkıldı

03.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte ilk kez asıl mesleğini açıklayan Deniz Seki, dün akşam ise Beşiktaş’ta düzenlenen bir törene katıldı. Sahneye çıkan Deniz Seki, gözyaşlarını tutamadı.

Deniz Seki sahnede aldığı haberle yıkıldı

Şarkıcı Deniz Seki'nin 14 yıldır baktığı köpeği hastalandı. Köpeğini veterinere bıkarak bir ödül törenine katılan Seki, aldığı kötü haber sonrası zor anlar yaşadı. Ödül töreninde veterinerinden gelen telefonla köpeğinin durumunun kötü olduğunu öğrenen şarkıcı, Yılın Pop Müzik Sanatçısı Ödülü'nü almak için çıktığı sahnede ayakta durmakta zorlandı.

6299c6e6e4bfdd0104ef64d8

Ödülünü alırken konuşma yapan ünlü isim, "Bir sanatçı için ödül almak çok kıymetli. En büyük ödül yazdığımız şarkıların hep bir ağızdan söylenmesi. Fakat bir de dilsiz kullarımız var...

6299c6e6e4bfdd2810544881

Anne olamadım, evlat sahibi değilim. 14 yaşında bir oğlum var. Makyajlı geldiğime bakmayın, birazdan onunla vedalaşmaya gideceğim. Ödül için çok teşekkür ediyorum, lütfen kusura bakmayın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
6299c6e6e4bfdd0104ef64d4

Ödül töreninde kendisini bekleyen basın mensuplarıyla konuşan Deniz Seki, "Allah'tan ümit kesilmez. Az önce doktoruyla konuştum, evladıma elimizden gelen her şeyi yaptık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuş Uçuşu'ndaki öpüşme sahneleri olay olduKuş Uçuşu'ndaki öpüşme sahneleri olay oldu
Türkan Şoray'ın kızı cesur pozlarıyla nefes kesti! 'Annesinin kızı'Türkan Şoray'ın kızı cesur pozlarıyla nefes kesti! 'Annesinin kızı'
Mini etekli dansı olay oldu! 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' Mini etekli dansı olay oldu! 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler'
Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

İlginizi Çekebilir

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Kokusuna kanmayın! Zehir saçıyor

Kokusuna kanmayın! Zehir saçıyor

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.