MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı

Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı

02.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı

Şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren Çağla'yı programında ağırladığı için yakın arkadaşı Demet Akalın'a küsmüştü. Ancak ikili arasındaki buzlar eridi. Önceki gün menajeri ve arkadaşı Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Akalın'a zeytin dalı uzattı.

Sanatçı Deniz Seki, kendisini eleştiren 33 yaşındaki popçu Çağla'yı programında ağırladığı için arkadaşı Demet Akalın'a rest çekmişti.

2889282_0f3b999b83cf883cd190b5adc6a9a58b_640x640

"SENİN DOSTLUĞUN BU KADAR MI?"

Akalın ve Alişan'a "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engellemişti.

2889282_093fb82305565bbdeb10f4117eea0977_640x640

Bu sözlerden sonra Demet Akalın'da Seki'ye canlı yayından cevap vermişti.

2889282_32a5463cfe71e3dd155c845e85e287a6_640x640

Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni" demişti.
2889282_6d75ca9911aaeaf5a0ee0dacb65ae474_640x640

Akalın ayrıca, "Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya iki haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki. ‘Dostluğunuz bu kadar mı neden çağırıyorsunuz o kızı’ diyorsun bana. Sen neredeydin? Ben boşandım, bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca ve Suat Ateşdağlı vardı. Sesim titriyor sinirden, daha fazla konuşmayacağım" açıklamasını yapmıştı.

BUZLAR ERİDİ

Ancak ikili arasındaki buzlar eridi.

Seki, menajeri ve arkadaşı Taylan Güçeli'yi kaybettikten sonra önceki gün sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

2889282_63ed82f0bc4fa483fe84a3b8e2f287ad_640x640

"YOLU AÇIK OLSUN"

Deniz Seki, "İki gün önce çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Küslükler, dargınlıklar hepsi hikaye. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Yeni şarkının yolu açık olsun" diyerek Demet Akalın'ın yeni şarkısını paylaştı.
2889282_eb10f10c71eefa5d8756d35eece67a23_640x640

"DOSTLUĞUMUZ ÖLENE KADAR BAKİ"

Bunun üzerine Akalın da, "Deniz benim için kıymetli. Fazla alınganlık yaptı ancak bizim dostluğumuz ölene dek bakidir. Unuttuk gitti" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandıİhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı
Eski gelin adayı hapse girmişti! Canlı yayın konuğu oldu!Eski gelin adayı hapse girmişti! Canlı yayın konuğu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

İlginizi Çekebilir

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Diğer Haberler

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Rachel Hilbert kız arkadaşlarıyla tatilde

Kız kıza tatil!

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Wesley Sneijder böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Demi Rose minik pembe bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Evine döner dönmez...

Phoebe Price 'Noel Anne' oldu!

Bu nasıl 'Noel Anne'!

Defne Samyeli'nin 17 yaşına basan kızı Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

17 yaşına basan kızı Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.