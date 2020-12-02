Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı

Sanatçı Deniz Seki, kendisini eleştiren 33 yaşındaki popçu Çağla'yı programında ağırladığı için arkadaşı Demet Akalın'a rest çekmişti.

"SENİN DOSTLUĞUN BU KADAR MI?"

Akalın ve Alişan'a "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engellemişti.

Bu sözlerden sonra Demet Akalın'da Seki'ye canlı yayından cevap vermişti.

Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni" demişti.



Akalın ayrıca, "Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya iki haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki. ‘Dostluğunuz bu kadar mı neden çağırıyorsunuz o kızı’ diyorsun bana. Sen neredeydin? Ben boşandım, bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca ve Suat Ateşdağlı vardı. Sesim titriyor sinirden, daha fazla konuşmayacağım" açıklamasını yapmıştı.