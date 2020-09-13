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Deniz Seki'yi kızdıran soru! 'Bana böyle gelme'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisi İrfan Özçelik ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Seki, pandemi nedeniyle evlenemediklerini söyledi. Seki ayrıca konseriyle ilgili sorulan o soruya da kızdı.

Deniz Seki'yi kızdıran soru! 'Bana böyle gelme'

Deniz Seki önceki akşam sevgilisi İrfan Özçelik ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir restorana gitti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; akşam yemeğinin ardından uzatılan mikrofonlara cevap veren Seki, "Arkadaşlar çok iyiyim, fakat pandemi dolayısıyla röportaj vermeyeyim. Vallahi bütün gece roka yedim" dedi.

Seki, ayrıca "Bir ay sonra evleniyorum" demesinin üzerinde 8 ay geçmesini hatırlatan muhabirlere, "Siz de yemekten evliliğe geçtiniz hemen, araya pandemi girdi" yanıtını verdi.

Harbiye konserinin bilet satışının az olması yüzünden iptal edildiği iddialarını soran gazetecilere tepki gösteren Seki, "Bana böyle gelme çok ayıp" dedi.


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