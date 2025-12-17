Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Yavuz Sepetçi ve Hazal Çağlar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 6 sezondur ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi şimdilerde final iddialarıyla gündemde.

Kulislerde konuşulanlara göre Gönül Dağı dizisi, bu sene final yapacak. TRT1 izleyicisinin takip ettiği Gönül Dağı dizisi, yedinci sezonuyla ekranlarda yer almayacak.

Dizide hayat verdiği 'Ramazan' karakteriyle gönüllere taht kuran Cihat Süvarioğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Süvarioğlu'nun sevgilisi ile pozları sosyal medyada beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Cihat Süvarioğlu uzun zamandır Balca Yılmaz ile aşk yaşıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan ikili romantik pozlarıyla dikkat çekiyor.

Cihat Süvarioğlu ve Balca Yılmaz için sosyal medyada; 'çok güzel', 'yakışıyorlar', 'maşallah size' gibi yorumlar yapılıyor.