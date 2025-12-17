MAGAZİN

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle hayran bıraktı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı şimdilerde final iddialarıyla gündeme geldi. Dizinin bu sezon final yapacağı iddia edildi. 6. sezondur ilgiyle izlenen dizide Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu özel hayatıyla dikkat çekti. Süvarioğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Yavuz Sepetçi ve Hazal Çağlar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 6 sezondur ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi şimdilerde final iddialarıyla gündemde.

Gönül Dağı nın Ramazan ı Cihat Süvarioğlu nun sevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle hayran bıraktı 1

Kulislerde konuşulanlara göre Gönül Dağı dizisi, bu sene final yapacak. TRT1 izleyicisinin takip ettiği Gönül Dağı dizisi, yedinci sezonuyla ekranlarda yer almayacak.

Gönül Dağı nın Ramazan ı Cihat Süvarioğlu nun sevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle hayran bıraktı 2

Dizide hayat verdiği 'Ramazan' karakteriyle gönüllere taht kuran Cihat Süvarioğlu özel hayatıyla gündeme geldi. Süvarioğlu'nun sevgilisi ile pozları sosyal medyada beğeni topladı.

Gönül Dağı nın Ramazan ı Cihat Süvarioğlu nun sevgilisi bakın kimmiş! Güzelliğiyle hayran bıraktı 3

Ünlü oyuncu Cihat Süvarioğlu uzun zamandır Balca Yılmaz ile aşk yaşıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan ikili romantik pozlarıyla dikkat çekiyor.

Cihat Süvarioğlu ve Balca Yılmaz için sosyal medyada; 'çok güzel', 'yakışıyorlar', 'maşallah size' gibi yorumlar yapılıyor.

