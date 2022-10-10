Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi başkanlığa yeniden Yusuf Öztürk seçildi

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yeniden başkanlığa seçildi.

DTO İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2026 dönemi seçim süreci, yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı seçimleri ile tamamlandı.

Seçimde 20 meclis üyesinden 18'i oy kullandı. Oyların tamamını alan tek aday Öztürk, yeniden yönetim kurulu başkanı oldu.

Yönetim kurulu; Mihri Çelik, Hakkı Deniz, Onur Nevzat Kanıer, Emre Hüseyin Soyuer'den oluştu.

Yönetim kurulu seçimlerinin ardından toplanan mecliste yapılan seçimde, meclis başkanlığına Argun Gündüç oy birliği ile seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Öztürk, 2013 yılında yönetime geldiğini belirterek, "Bu bizim üçüncü dönemimiz olacak. Bu dönem daha farklı hareket edeceğiz. Ülkemiz ve İzmir denizciliği için daha hızlanarak gideceğiz. Daha etkin bir meclis çalışması gerçekleştirmek istiyoruz. Oda yönetimini ve meclisi asil, yedek üye ayrımı olmadan hep beraber yöneteceğiz. Çok sayıda çalışma grubu kurup, sorunların çözümü öncesi mutfak çalışması yapan bir organizasyon oluşturacağız. Genç üyelerimizin bu çalışmaların içinde yer almasını sağlayacağız. Denizciliğin 48 alt sektöründeki her bir sorunu, katılımcı anlayışla çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

