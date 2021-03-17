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Deniz Türüç: Biraz futboldan anlıyorsanız, Başakşehir çıkışta

17.03.2021 00:04 | Son Güncelleme:
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Deniz Türüç: Biraz futboldan anlıyorsanız, Başakşehir çıkışta

Başakşehir'in Beşiktaş karşısında ilk golünü atan Deniz Türüç, karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

Başakşehir'de Deniz Türüç, Beşiktaş'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Deniz Türüç maçla ilgili değerlendirmesinde "4 gün önceki maça göre baskılı oynadık. İyi başladık, ister istemez duran toplardan 2 gol yedik, kötü oldu. Bu kadar yoğun tempoya rağmen, hem kupa, hem Süper Kupa, hem lig, hem Şampiyonlar Ligi, sakatlıklarla beraber bizi zorluyor, takımı da zorluyor. 2-0 geri düşüp geri dönüşü sağlayabildik. 2. yarıda kontrol de bizdeydi. Bu istek ve arzuyu lige yansıtabilirsek çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.

Başakşehir'in ligde istediği konumda olmaması ve son haftalardaki çıkışı ile ilgili ise Türüç, "Bizim böyle bir durumda olmamız normal değil mi, 40 maç oynadık. Bence normal. Biz elimizden geleni yapacağız. Bugünkü oyunu lige taşıyabilirsek daha iyi yerlere geleceğimize eminim. Futbolda dün yok. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösterdi. Biraz futboldan anlıyorsanız şunu söyleyebilirim, Başakşehir çıkışta." ifadelerini kullandı.

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