SPOR

Deniz Türüç: Bizim için futboldan daha önemli şeyler var

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2019 07:52 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı futbolcularından Deniz Türüç, futboldan daha önemli şeylerin olduğunu belirtti. Türüç, Barış Pınarı Harekatı’nda olan askerlere destek mesajı göndererek, “Allah ülkemize, devletimize, askerlerimize yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Deniz Türüç: Bizim için futboldan daha önemli şeyler var

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından milli futbolcu Deniz Türüç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı’nda olan Mehmetçiklere destek mesajı gönderen Türüç, “Öncelikle Allah ülkemize, devletimize, askerlerimize yar ve yardımcısı olsun. Bizim için futboldan daha önemli şeyler var. Futboldan da onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Onların gözyaşı bizim gözyaşımızdır” diye konuştu.

Maç hakkında da konuşan 26 yaşındaki futbolcu, “Futbola gelirsek hem askerimize, hem de milletimize bugün de mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Son dakikada gol geldi. Bazı maçlarda istediğin performansı ortaya koyamazsan bile 3 puan çok önemlidir. Burada 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Çok önemli bir 3 puandı. Hedefimize gittikçe alışıyoruz. Henüz varmadık. Allah’ın izniyle hep beraber istediğimiz hedefe ulaşacağız” dedi.

PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
Milliler, yine son anlarda güldürdüMilliler, yine son anlarda güldürdü
'Sözlerin anlam teşkil etmediği...''Sözlerin anlam teşkil etmediği...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı deniz türüç Barış Pınarı Harekatı arnavutluk

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Milli maçta gerginlik! Tekme salladı ve...

Milli maçta gerginlik! Tekme salladı ve...

Kadıköy'de Aziz Yıldırım sürprizi!

Kadıköy'de Aziz Yıldırım sürprizi!

Mehmetçiğe destek verdi, kulübü rahatsız oldu! Skandal tavır

Mehmetçiğe destek verdi, kulübü rahatsız oldu! Skandal tavır

Babel'e olay cevap! 'Çeneni kapat, B sınıfı...'

Babel'e olay cevap! 'Çeneni kapat, B sınıfı...'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Türüç: Bizim için futboldan daha önemli şeyler var

'Bizim için futboldan daha önemli şeyler var'

Milliler, yine son anlarda güldürdü

Milliler, yine son anlarda güldürdü

'Sözlerin anlam teşkil etmediği...'

'Sözlerin anlam teşkil etmediği...'

Avusturya 3 - 0 Türkiye (21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

Ümitler Avusturya'ya direnemedi

Edoardo Reja: Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda iyi işler yapacaktır

'Türkiye'nin başarısını istiyorum'

'Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz, şüphe olmasın'

'Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz, şüphe olmasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.