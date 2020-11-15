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Deniz Türüç: Hedeflerimiz var, Macaristan'ı da yeneceğiz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2020 22:48 | Son Güncelleme

A Milli Takımın Rusya galibiyeti sonrası Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.

Deniz Türüç: Hedeflerimiz var, Macaristan'ı da yeneceğiz

A Milli Takımımızın Rusya'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Deniz Türüç konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Deniz, "3-2 yenmek bizim için önemli, tarihimizde ilk defa Rusya'yı yeniyoruz. Grupta 3 puan almak da önemliydi. Macaristan maçıyla bu sezonu kapatıyoruz. O maçı da yenmek istiyoruz. Hedeflerimiz var, Allah'ın izniyle önümüzdeki maçı da yendiğimizde daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

İstanbul'daki Formula 1 organizasyonuna değinen Deniz Türüç, "Bugün hep beraber izledik, Hollandalı Verstappen vardı, ben de Hollanda'da doğduğum için takip ediyorum. İstanbul'da olması gurur verdi, inşallah böyle şeyler daha fazla Türkiye'de olur" ifadelerini kullandı.

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