Deniz Türüç: Kasımpaşa'dan 3 puan alacağız

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftadır galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Son çalışmasını Cumartesi günü gerçekleştirip maç saatini beklemeye çekilecek olan sarı kırmızılı takımda Lopes ve Umut Bulut'un sakatlıkları devam ederken Mensah, Lung ve Sakıb'ın takımla birlikte çalışıyor olması moralleri üst seviyeye çekti.
Yöneticilerin de yakından takip ettiği Kasımpaşa maçının hazırlıkları pür dikkat devam ederken takım kaptanı Deniz Türüç, Pazar günü 3 puanı alacaklarını iddia etti. Haftalardır galibiyet hasreti çektiklerini ve bunu Kasımpaşa maçında dindireceklerini ifade eden Deniz Türüç, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Kazanmak için oynayacağız ve 3 puanı alacağız. Bu maçta taraftarımızdan destek istiyoruz. Taraftarımız ile bütünleşip galibiyet almak istiyoruz" dedi.
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