SPOR

Deniz Türüç’ten duygusal veda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Deniz Türüç, Sarı-Kırmızılılara veda mesajı yayınladı.

Deniz Türüç’ten duygusal veda

Deniz Türüç yaptığı açıklamada, “4 sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcım da pay sahibi olan bu güzel şehir benim ikinci memleketim gibi oldu. Benden hiçbir zaman desteğinizi, ilginizi esirgemediniz. Bana ve aileme her zaman evimizde hissettirdiniz. Burada sayısız dostluk, kardeşlik kazandım. Tüm Kayseri halkına, 4 sezon boyunca birlikte aynı arma altında mücadele ettiğim takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım. Yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim. Bu şehir, bu kulüp, Kayseri halkı ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız” dedi.

54

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Deniz Türüç imzayı attı!Deniz Türüç imzayı attı!
F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbahçe deniz türüç Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

TT Stadı'nda Falcao sürprizi!

Deniz Türüç imzayı attı!

Deniz Türüç imzayı attı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Rekor transfer resmen açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı

Ali Koç'tan 15 Temmuz mesajı

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Türüç’ten duygusal veda

Deniz Türüç’ten duygusal veda

Deniz Türüç imzayı attı!

Deniz Türüç imzayı attı!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe

Sivas'ın rakibi F.Bahçe

Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.