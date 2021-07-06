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Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL

06.07.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, İrfan Can'ı 11 milyon Euro'ya aldı. Ancak bunun 4 milyon Euro'su, Deniz'in Başakşehir'e satışıyla kulübün yeni sezon bütçesine 'harcama limitleri' kapsamında artı olarak döndü.

Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL

Fenerbahçe , geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi, ezeli rakibi Galatasaray ve Marsilya'nın arasından sıyrılarak kadrosuna katmıştı. Aslan'ın ve Fransızlar'ın 4.5 milyon Euro teklif ettiği İrfan Can için normalde Cim Bom'la anlaşılmıştı. Kanarya devreye girdi ve 7 milyon Euro teklif etti. Başakşehir, Aslan'la ikili ilişkilerinin de bozulmaması adına bunu kabul etmedi. Kanarya da rakamı 11 milyon Euro'ya yükseltip, kiralık gönderdiği Deniz'i de sezon sonunda 4 milyon Euro bonservisle bırakabileceğini söyledi.

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YANİ 7 MİLYON EURO!

Taraflar bu konuda o zaman el sıkıştı ve yaklaşık 3 gün önce de Deniz resmen Başakşehirli oldu. Deniz'den gelen 4 milyon Euro da Sarı Lacivertliler'in harcama limitleri kapsamında bütçesine artı olarak geri dönerken, İrfan Can da 7 milyon Euro'ya alınmış oldu. Sosyal medyada bu olay gündem oldu. (Not: 1 Euro=10,29 TL)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Deniz Türüç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
biz de yedik. Deniz Türüç kayseriden fenere geldigi paraya bakın 1 sezon top oynamayıp kiralık gittiği b.şehirin aldığı paraya bakın. oluyor boyle şeyler ülke futbolunda ama cıkıp temiz şeffaf diye bagırıyoruz kimseye inandıramazsınız bu işleri. Normal şartlarda Deniz Türüç alacaklarından vazgecer başakşehire bedavaya gider imza atar. illa para verilecekse başakşehirin vereceği rakam 1.5 milyon eurodur.4 milyon euro çok ütopik.
Bizde yedik

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