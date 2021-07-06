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Eren Aydın'ı Fenerbahçe ve Başakşehir izledi, Galatasaray kaptı!

06.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

U19 Gelişim Ligi'nde fırtınalar estiren Eren Aydın'ın transfer hikayesi oldukça ilginç... Kartalspor'da muhteşem bir performans sergileyen 18 yaşındaki golcü oyuncu ile Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray yakından ilgilendi. Rakiplerinden hızlı davranan Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Eren Aydın için Kartalspor'a ilk teklifi yaptı ve oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Eren Aydın'ı Fenerbahçe ve Başakşehir izledi, Galatasaray kaptı!

Galatasaray'ın golcüsü Eren Aydın da tıpkı Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler gibi U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçlarında yeniden adından söz ettirdi. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ettiği maçta yaptığı "hat-trick"le geceye damga vuran 18 yaşındaki golcünün hikayesi de oldukça ilginç.

Kartalspor Kulüp Müdürü Murat Atasoy, Eren'in çocukluğunu ve Galatasaray'a transferi ile ilgili detayları anlattı. Atasoy şunları söyledi: "Eren, Kartal'ın öz çocuğu. Düzgün ve dürüst bir kardeşimiz. Babası, Eren'i 1. Lig'de oynadığımız dönemde Kartal'ın maçlarına sık sık getiriyordu. Eren'in babası fabrika işçisi olduğu için Darıca'ya yerleşmek zorunda kaldılar.

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2016 YILINDA KARTAL'A DÖNDÜ

Eren, futbola Darıca Gençlerbirliği'nde oynayarak başladı. Kendisini orada da takip ediyorduk. 2016 yılında ailece yeniden Kartal'a döndüler. Eren bu dönüş sonrası futbolculuk kariyerine semtinin takımı Kartalspor'da devam etti. Kartalspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Gerçekten iyi bir noktaya geldi. Zaten bu çıkışıyla birlikte Eren futbol camiasında iyi bir piyasa yakaladı. Galatasaray olmasa Fenerbahçe, Başakşehir olurdu. Çünkü onlar da Eren'i yakından takip ediyordu. İlk resmi teklif Galatasaray'dan geldiği için onlara verdik. Galatasaray yetişme bedelini bize ödedi ve Eren Aydın'a profesyonel imzayı attırdı.

BAŞTA ÇOK UYUM SAĞLAMAYADI

Galatasaray'a o dönem Eren ile birlikte Umut Erdem ve İsmail Zehir'i de verdik. Eren Galatasaray'a gittiğinde ilk başlarda uyum sağlayamadı. Bizim lig ile Galatasaray'ın oynadığı elit lig arasında fark olduğu için zorlandı. İdmanlarda bazı sıkıntılar yaşadı. Ama çabuk atlattı. Galatasaray'da görev yapan hocaları sıkıntıyı anladılar, sabır gösterdiler. Çok çalışkan bir çocuk olduğu için daha sonra çıkış yakaladı. Çıkış yakalayınca bir patlama oldu. Daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yakından takip ediyoruz. Gerçekten çok mutlu oluruz."

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"GALATASARAY'A GELECEĞİMİ HAYAL ETMİYORDUM"

Galatasaray'a profesyonel imzayı atar atmaz Eren Aydın, Kartalspor'un altyapı oyuncularına ziyarette bulundu. Kulüp tarafında Eren'in bu ziyareti klip haline getirildi. 18 yaşındaki golcü bu ziyarette altyapı oyuncularına şu mesajı verdi: "Darıca Gençlerbirliği'nden Kartalspor'a geldiğimde Galatasaray'a transfer olacağımı hayal etmiyordum. Galatasaray forması giymek herkese nasip olmaz. Galatasaray formasının ağırlığının farkındayım. Öncelikli hedefim Galatasaray A takımında forma giymek. Her Türk çocuğu gibi Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Her zaman azim gösterdim, çalıştım. Kardeşlerime şunu söylüyorum; Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmesinler. Çalışmaktan ödün vermeyin."


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bitirin gençleri
umarım gece hayatına alışıp hayatını mahvetmessin çünkü bizde oyuncular üç kuruş para kazandımı futbolu unuturlar
@kaya_yunus_1930 Haklısın işte bizim ülkemizde futbol bu yüzden gelişmiyor
SOrun değil; fatih Terim in futbolcu değirmeninde kaybolur gider... Kıymeti bilinmez !

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