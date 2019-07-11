Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRT Spor'a konuşan Deniz Türüç, "Her şeyin ortasında olmak bir taraftan güzel. Daha önemlisi, doğru haberlerin çıkması. Her haber doğru değil. Göz önünde olmak gurur verici bir şey. Bir kulüp ismi vermek doğru olmaz. Başkan ve menajerim bu konudan haberdar, gerekli görüşmeler yapılıyor. Hangi oyuncu büyük kulüplerde istemez ki? Benim de hayalim. Hayırlısı neyse o olsun. Önce kulüple anlaşılmalı, sonra oyuncuyla anlaşılır. Henüz oralarda değiliz daha. Benim konum futbol oynamak, o konular yönetimin konusu" dedi.

Hiçbir zaman 'Türkiye'de bu kulübü' istiyorum diye bir duygusu olmadığının altını çizen yıldız futbolcu, "Küçükken Hollanda ve İngiliz futbolunu takip ediyordum. Şunu seçmiştim dersem yalan olur" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe'den Yasir Subaşı ve Galatasaray'dan Ozornwafor ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Bedir, bu transferlerin Deniz Türüç transferinden bağımsız olarak gerçekleştiğini belirtmişti.

