Deniz Türüç: Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole

Fenerbahçe'nin yıldızı Deniz Türüç oyundan çıkarken verdiği reaksiyon dikkat çekmişti.
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan sarı-lacivertli oyuncu, "Maçın adrenalini ile verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Videoda da görüleceği üzere, rakip takım adına 'Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık' diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı" açıklamasını yaptı.
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