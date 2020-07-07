SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Deniz Türüç: Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole

Deniz Türüç: Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.07.2020 22:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, maçta oyundan çıkarken reaksiyon göstermişti. 90 dakikanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz, "Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı" dedi.

Deniz Türüç: Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole

Fenerbahçe'nin yıldızı Deniz Türüç oyundan çıkarken verdiği reaksiyon dikkat çekmişti.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan sarı-lacivertli oyuncu, "Maçın adrenalini ile verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Videoda da görüleceği üzere, rakip takım adına 'Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık' diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
''Hain ilan ediliyorum''''Hain ilan ediliyorum''
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Güzel sporcuya cinsel ilişki teklifi yağdı

Güzel sporcuya cinsel ilişki teklifi yağdı

Ankara'da puanlar paylaşıldı

Ankara'da puanlar paylaşıldı

İşte tarihin en çok kazanan sporcusu!

İşte tarihin en çok kazanan sporcusu!

O hariç herkesi satın

O hariç herkesi satın

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Türüç: Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole

''Tüm öfkem ve isyanım yediğimiz gole''

Tahir Karapınar: Bir türlü galibiyet golünü atamadık

''Bir türlü galibiyet golünü atamadık''

Emre Belözoğlu: Ya kahraman ya hain ilan ediliyorum

''Hain ilan ediliyorum''

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, oyundan alınınca sinirlendi

Deniz Türüç yine sinirlendi!

Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihine geçti

Emre Belözoğlu tarihe geçti

ÖZET | Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

Ankara'da puanlar paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.