Deniz Türüç yuvaya döndü! Kayserispor...

Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Deniz Türüç için Medipol Başakşehir ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından transferi gerçekleştirebilecek.

2.5 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Hollanda kulübü Go Ahead Eagles'ten 2015 yazında Kayserispor'a transfer olan Deniz Türüç, 4 yıl sonra 2.5 milyon euro karşılığı Fenerbahçe'ye imza attı. İrfan Can Kahveci transferinin bir parçası olarak Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç, 2.5 sezon sonra tekrar eski kulübüne geri dönecek.

