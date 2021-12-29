SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Deniz Türüç yuvaya döndü! Kayserispor...

Deniz Türüç yuvaya döndü! Kayserispor...

29.12.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor, 2.5 sezon önce ayrılan eski futbolcusu Deniz Türüç'ü kiralamak için Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Deniz Türüç yuvaya döndü! Kayserispor...

Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Deniz Türüç için Medipol Başakşehir ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından transferi gerçekleştirebilecek.

2.5 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Hollanda kulübü Go Ahead Eagles'ten 2015 yazında Kayserispor'a transfer olan Deniz Türüç, 4 yıl sonra 2.5 milyon euro karşılığı Fenerbahçe'ye imza attı. İrfan Can Kahveci transferinin bir parçası olarak Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç, 2.5 sezon sonra tekrar eski kulübüne geri dönecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Kayserispor, Sivasspor'un 5 maçlık serisine son verdiKayserispor, Sivasspor'un 5 maçlık serisine son verdi
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Kayserispor Deniz Türüç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor!

Ayşe Hatun Önal'dan haber alınamıyor!

Abdülkadir Sünger'in hikayesi herkesi şaşırttı

Abdülkadir Sünger'in hikayesi herkesi şaşırttı

Edin Visca'dan heyecanlandıran paylaşım!

Edin Visca'dan heyecanlandıran paylaşım!

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Yeni hoca...

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Yeni hoca...

Maç sonu İsmail Çipe için olay yorum!

Maç sonu İsmail Çipe için olay yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.