Deniz Uğur ve Mine Tugay Zalim İstanbul’da karşı karşıya gelecek! Zalim İstanbul ne zaman başlıyor?

Aileleri için karşı karşıya gelecek iki kadın ve saklanan tehlikeli sırlar, iki tarafı da derinden etkileyecek.

AİLESİNİ KORUMAYA ÇALIŞAN İKİ KADIN Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; Deniz Uğur, Seher Yılmaz karakterine hayat verirken Mine Tugay, Şeniz Karaçay’ı canlandıracak. Üç çocuğu ve kayınvalidesi ile Antakya’dan İstanbul’a gelen Seher ailesini korumak için çabalarken; Şeniz, köşke gelen misafirleri Karaçay ailesi için tehdit olarak görmektedir.



ZALİM İSTANBUL 1. BÖLÜM KONUSU

Antakya'da kolay bir hayat geçirmeyen Seher, evlatları için hem yaşamla hem de arkasında dönen pazarlığın getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışırken, evlerine düşen ateşle kendini ve ailesini İstanbul'da bulur.

İstanbul'da ise olaylar, tekerlekli sandalyeye mahkum Nedim Karaçay'ın etrafında dönmektedir. Agah, yeğeni Nedim'e sakat kaldığından itibaren destek olur. Tek amacı, kendilerine bir şey olması halinde, abisinden yadigar kalan Nedim'e bakacak bir kişinin olmasıdır. Bu yüzden evin çalışanı kadından onu evlendirmek için bir gelin adayı bulmasını ister. İşte Seher ve Agah Karaçay'ın yolları bur noktadan sonra kesişir...

ZALİM İSTANBUL GENEL KONUSU NEDİR?

Karaçayların dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamı, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındırırken; Seher’in ailesi ile Karaçay Köşkü’ne adım atmasıyla yaşanacaklar, iki aileyi de temelden sarsacak.

Karaçay Köşkü’nde kesişen hayatlar…



Antakya’da üç çocuğu ve kayınvalidesi ile yaşayan Seher’in (Deniz Uğur); lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay (Fikret Kuşkan) ve ailesi ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.