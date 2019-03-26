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Deniz Uğur ve Mine Tugay Zalim İstanbul’da karşı karşıya gelecek! Zalim İstanbul ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2019 02:21 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Zalim İstanbul ekrana gelmek için gün sayıyor. Zalim İstanbul'da Deniz Uğur, Seher Yılmaz karakterine hayat verirken Mine Tugay, Şeniz Karaçay’ı canlandıracak. Peki Zalim İstanbul konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Zalim İstanbul 1. bölümden yeni fragman ve tüm bilgiler.

Deniz Uğur ve Mine Tugay Zalim İstanbul’da karşı karşıya gelecek! Zalim İstanbul ne zaman başlıyor?

Kanal D’nin yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul’un yayın tarihi belli oldu.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizi ilk bölümüyle 1 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

AİLESİNİ KORUMAYA ÇALIŞAN İKİ KADIN
Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; Deniz Uğur, Seher Yılmaz karakterine hayat verirken Mine Tugay, Şeniz Karaçay’ı canlandıracak. Üç çocuğu ve kayınvalidesi ile Antakya’dan İstanbul’a gelen Seher ailesini korumak için çabalarken; Şeniz, köşke gelen misafirleri Karaçay ailesi için tehdit olarak görmektedir.

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Aileleri için karşı karşıya gelecek iki kadın ve saklanan tehlikeli sırlar, iki tarafı da derinden etkileyecek.

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Zalim İstanbul, 1 Nisan Pazartesi akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de!

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ZALİM İSTANBUL 1. BÖLÜM KONUSU
Antakya'da kolay bir hayat geçirmeyen Seher, evlatları için hem yaşamla hem de arkasında dönen pazarlığın getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışırken, evlerine düşen ateşle kendini ve ailesini İstanbul'da bulur.

İstanbul'da ise olaylar, tekerlekli sandalyeye mahkum Nedim Karaçay'ın etrafında dönmektedir. Agah, yeğeni Nedim'e sakat kaldığından itibaren destek olur. Tek amacı, kendilerine bir şey olması halinde, abisinden yadigar kalan Nedim'e bakacak bir kişinin olmasıdır. Bu yüzden evin çalışanı kadından onu evlendirmek için bir gelin adayı bulmasını ister. İşte Seher ve Agah Karaçay'ın yolları bur noktadan sonra kesişir...

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ZALİM İSTANBUL GENEL KONUSU NEDİR?
Karaçayların dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamı, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındırırken; Seher’in ailesi ile Karaçay Köşkü’ne adım atmasıyla yaşanacaklar, iki aileyi de temelden sarsacak.

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Karaçay Köşkü’nde kesişen hayatlar…
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Antakya’da üç çocuğu ve kayınvalidesi ile yaşayan Seher’in (Deniz Uğur); lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay (Fikret Kuşkan) ve ailesi ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Karaçayların dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamı, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındırırken; Seher’in ailesi ile Karaçay Köşkü’ne adım atmasıyla yaşanacaklar, iki aileyi de temelden sarsacak.

ZALİM İSTANBUL'DA KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Yağmur), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Nermin), Gamze Demirbilek (Nurten

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