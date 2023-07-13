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Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın velayet savaşı büyüyor! Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma

13.07.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski televizyoncu Reha Muhtar ile ünlü oyuncu Deniz Uğur'un arasındaki velayet savaşında sular durulmuyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemeye başvurmuştu. Bu defa Reha Muhtar, velayeti kendisinde olan çocuğunu vermediği ve mahkemeyi etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle eski eşi Deniz Uğur’dan şikayetçi oldu. Uğur’a 4 suçtan soruşturma açıldı.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında Reha Mutar ile nikah masına oturmuş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Ünlü çift 2010 yılında ise protokol imzalayarak ayrılmıştı.

Eski eşi Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığını ileri süren Uğur fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki sular durulmuyor.

Uğur, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası üzerine açtığı velayet davasında mahkeme kızları Mila'nın velayetini 2 ay süreyle Uğur'a vermiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı.

reha muhtar

Günaydın'dan Arzu Kaya'nın haberine göre; bu kararın ardından Muhtar avukatı aracılığı ile savcılığa başvurdu. Boşandığı eşi Uğur'un, velayetin mahkeme kararı ile kendisine verildiği halde çocuğunu kendisine teslim etmediğini belirtti.

Ayrıca eski eşinin çocukları üzerinde baskı kurarak çocuğu videoya aldığını ve bu şekilde yargılama yapan mahkemeyi etkilemeye çalıştığını kaydetti.

seren serengil

SEREN'İ DE ETKİLEDİ

Şarkıcı Seren Serengil'in mahkeme sürecinde kendi lehine tanıklık yapacağını ancak Uğur'un avukatının Serengil'le görüşmesi sonucunda tanıklık yapmaktan da vazgeçtiğini dile getiren Muhtar, tüm bu nedenlerle eski eşine dava açılmasını talep etti.

Şikayet üzerine Uğur hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'yargı görevini yapanı etkileme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan soruşturma başlatıldı.

Deniz Uğur

Başsavcılık şikayet üzerine soruşturma açılıp yürütüldüğünü ancak Uğur'un adresinin Beykoz'da bulunduğunu ve eylemlerinin bu ilçede gerçekleştiğini belirtti. Soruşturma yetkisizlikle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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