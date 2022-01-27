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Deniz Undav kimdir, aslen nereli? A Milli Takımı için ismi geçen Deniz Undav kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

27.01.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika Ligi'nde son dönemde göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Deniz Undav, A Milli Futbol Takımı'nın gündeminde olan isimler arasına girdi. Gelişme sonrası Deniz Undav'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki Deniz Undav kimdir, aslen nereli? A Milli Takımı için ismi geçen Deniz Undav kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor? İşte hayatı...

Deniz Undav kimdir, aslen nereli? A Milli Takımı için ismi geçen Deniz Undav kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?

Mart 2022 tarihinde oluşturulacak olan aday kadro için A Milli Futbol Takımı'nda çalışmalar sürüyor. Stefan Kuntz yönetiminde olan A Milli Futbol Takımı'nın gündemine, Belçika Lig A'ya bu yıl çıkmış olan Union Saint-Gilloise'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Deniz Undav geldi. Peki Deniz Undav kimdir?

DENİZ UNDAV KİMDİR?

A Milli Futbol Takımı yetkililerinin golcü futbolcuyla görüşmek için Belçika'ya gideceği öğrenildi. Deniz Undav, 19 Temmuz 1996 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Union Saint-Gilloise takımında forvet pozisyonunda görev yapmakta olan Alman profesyonel futbolcudur.

deniz undav kimdir

Undav, futbol kariyerine Achim'de başlamış ve sırasıyla Werder Bremen, Weyhe ve TSV Havelse formaları giymiştir. Deniz Undav, 2015 yılında TSV Havelse ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Forvet hattında oynamakta olan Deniz 1 Temmuz 2020 tarihinde SV Meppen'den Union SG takımına transfer olmuştur.

Deniz Undav, ayrıca Belçika Ligi ekibiyle çıkmış olduğu 73 maçta 24 gol atıp 15 asist yapmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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