Deniz yatağında sere serpe! Yeşim Ceren Bozoğlu pozlarıyla olay oldu

Doktorlar ve O Hayat Benim dizilerinde kilolu haliyle hatırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

2016'da geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor.



110 kilodan 52 kiloya düşen oyuncu, eski halinden eser kalmayan yeni görünümüyle bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve mide küçültme ameliyatı sonrasında sıkı diyet uygulayan Bozoğlu tam kapanmaya rağmen tatile gidenlerden oldu.

Mayosuyla deniz yatağında sere serpe pozlarını paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı. Ceren "Ben bir deniz kızı olmalıymışım" yorumunda bulundu.



