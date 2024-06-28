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Denizatı nasıl yazılır? Denizatı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.06.2024 19:32
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Türkçemizde bulunan bazı sözcükler birleşik kelime kategorisi içerisinde yer almaktadır. Çoğu kullanıcı birleşik sözcüklerin yazımında sıklıkla yazım hatası yapmaktadır. Bu hatalar birleşik sözcüklerin bazılarının bitişik, bazılarının ise ayrı kullanılmasından kaynaklıdır. Bu bağlamda çok sık imla yanlışı yapılan sözcüklerden biri denizatı kelimesidir. Peki, denizatı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Denizatı nasıl yazılır? Denizatı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcük sayısı bakımından en geniş hazneye sahip dillerden biri Türk dilidir. Dilimizi zenginleştiren sözcüklerden biri denizatı kelimesidir. Bu kelime birleşik sözcük grubu içerisinde yer aldığından yazımında yaygın olarak imla yanlışı görülmektedir. Kelimelerin doğru yazım şeklini öğrenmek, yazılı iletişimlerde doğru iletişim kurulabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden sözcüklerin yazımında tereddüt yaşandığında TDK sözlükleri sayfası ziyaret edilmektedir.

Denizatı nasıl yazılır?

Denizatı sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan ve birçok alanda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu kelime “deniz” ve “atı” olmak üzere toplamda 2 farklı kelimeden meydana gelir. Bu tür 2 ve daha çok sözcüğün yan yana gelip yeni bir kavramı ifade etmesi, dil bilgisinde birleşik sözcük olarak tanımlanmaktadır. Denizatı sözcüğü de bir birleşik sözcük olarak bilinmektedir.

Dil bilgisi kurallarına göre bazı birleşik sözcük sınıfına giren kelimeler ayrı, kimisi ise bitişik yazılma kuralı vardır. Hâl böyle olunca denizatı yazımı konusunda birçok kullanıcı kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Bu sözcüğün nasıl yazıldığı ve ne anlama geldiği bilgisine ulaşmak için genellikle Türk Dil Kurumunun online Türkçe sözlük kılavuzuna bakılmaktadır. Bu bağlamda denizatı TDK’ye göre manası şöyledir:

  • (İsim/Hayvan Bilimi) Baş kısmı at başını andıran, kuyruk yüzgecine sahip olmayan, su içerisinde dik duran, 10-15 cm boyunda bir deniz hayvanı.

Denizatı ayrı mı yazılır?

Denizatı, hayvan bilimi alanında sıklıkla kullanılan bir kelimesidir. Bu sözcük çoğunlukla “deniz atı” şeklinde ayrı olarak yazıya aktarılmaktadır. Bazı birleşik sözcüklerin bitişik, bazılarının ayrı yazılması gerektiği kuralı bulunduğu için kullanıcılar denizatı bitişik mi yazılır konusunu sorgulayabilmektedir. Türk Dil Kurumunun meydana getirdiği TDK sözlükleri sayfasında bu kelimeyi sorgulattığımızda karşımıza bitişik yazılmış hâli çıkmaktadır.

Ayrıca yine TDK kapsamında oluşturulan yazım kuralları başlığını incelediğimizde bazı hayvan isimlerinin bitişik olarak yazılması gerektiği bilgisi yer alır. Bu yüzden bu sözcük her zaman “denizatı” şeklinde bitişik kullanılmalıdır. Buna göre denizatı doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır:

  • Denizatı (doğru kullanım)
  • Deniz atı (yanlış kullanım)
    Express


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