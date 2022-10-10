Denizbank ağustosta dijital kanaldan 150 bin yeni müşteri kazandı

İSTANBUL (AA) - DenizBank Dijital Dönüşüm, Değişim Yönetimi ve Şube Dışı Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, "Ağustos ayına özel kampanyamız ile aylık 150 bin kişiyi DenizBanklı yaptık. Kurum olarak ilk günden itibaren hareket noktamız ‘Müşteri ne ister?’ sorusu oldu." ifadelerini kullandı.

DenizBank açıklamasına göre, Mayıs 2021’de hayata geçen Uzaktan Müşteri Olma sürecinde başvuru adetleri tüm sektörde aylık 1 milyona ulaşırken, şubeye gitmeden, hızla ve güvenle banka müşterisi olma kolaylığı hızla sahiplenildi. DenizBank, aylık 150 bin müşteri kazanımı ile sektörde uzaktan müşteri edinme pazar payını her geçen gün artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut Özdoğan, her 10 müşteriden 6’sını Uzaktan Müşteri Olma süreci ile kazandıklarını ve yeni müşteri ediniminde dijital kanallarının payını önemli oranda artırdıklarını bildirdi.

Uzaktan Müşteri Olma süreci ile bankacılık hizmetlerine şubeye gitmeden ulaşabilmek, müşterinin kolay ve erişilebilir bankacılık ihtiyacına yanıt verdiğini belirten Özdoğan, bunun karşılığı olarak da verimlilik anlamında şubelerde önemli bir dönüşüm başladığını ifade etti.

Müşterilerin, finansal ihtiyaçlarını vakit kaybetmeden karşılamak, zamanlarını verimli kullanmak istediğini aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Uzaktan Müşteri Olma süreci banka müşterisi olmayı bugüne kadar tecrübe etmediğimiz şekilde pratik ve hızlı hale getirdi. Biz de DenizBank olarak dijitalden müşteri olan kullanıcılarımıza, kredi, kredi kartı gibi ürünlerde ön onaylı limitler hazırlayıp anında kullanım imkânı sağlayarak pek çok temel bankacılık ihtiyacında süreci uçtan uca dijital hale getiriyoruz. Bankamızın ana müşteri kazanım kanalı olan MobilDeniz’de ücretsizlik yanında birçok üründe uygun faiz oranları ve avantajlar sunuyoruz. Ağustos ayına özel kampanyamız ile aylık 150 bin kişiyi DenizBanklı yaptık. Kurum olarak ilk günden itibaren hareket noktamız ‘Müşteri ne ister?’ sorusu oldu. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duydukları hizmetleri müşterilerimiz için en efektif şekilde erişilebilir kılmak, finansal işlemlerini teknoloji ve inovasyondaki gücümüzle kolaylaştırmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz."

- DenizBank’ta 10 dakikadan kısa sürede uzaktan müşteri olmak mümkün

Verilen bilgiye göre, kullanıcılar, MobilDeniz’i indirdikten sonra, “Müşteri Ol’’ adımlarını tamamlayarak DenizBanklı olabiliyor.

Başvuru sırasında görüntülü görüşme ve kurye ile başvuruyu tamamlama seçeneği sunuluyor. Görüntülü görüşme temsilcileri, işitme engelli vatandaşlara işaret dili ile hizmet sağlıyor. Müşteri, başvuru sürecini tamamlarken, kendisine özel ön onaylı limitler çalışılarak ürün teklifleri sunuluyor. MobilDeniz ile tüm bu süreç 10 dakikadan kısa bir sürede tamamlanmış oluyor.

