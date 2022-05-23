DenizBank, MIR logolu kartları üye iş yeri ve ATM'lerinde kabul etmeye başladı

İSTANBUL (AA) - DenizBank, Rusya'nın ulusal kart markası MIR logolu kartları, tüm üye iş yerleri ve ATM'lerinde kabul etmeye başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, özellikle turistlere hizmet veren esnaf ve işletmelerin gelir artışına katkı sunan entegrasyon ile DenizBank, 200 bini aşkın POS, 4 bin sanal POS ve 3 bin 500 ATM'de MIR kart ile Türkiye genelinde işlem yapma imkanı sunuyor.

MIR'ı Türkiye'de kabul eden 4'üncü banka olan DenizBank'ın üye iş yerleri, temaslı ve temassız tüm kartların yanı sıra MIR kartın mobil uygulaması olan MIR Pay üzerinden cep telefonu ile de ödeme alabiliyor.

- "Üye iş yerlerimiz, Rus turistlerden kolaylıkla ödeme alabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, "Türkiye'nin petrolü" olarak gördükleri, "bacasız sanayi" turizmden gelecek döviz girdisinin oluşturacağı kaldıraç etkisini önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde seyahat kısıtları sebebiyle azalan turist sayısının arttığını ve paralelinde turizm gelirlerinin tekrar toparlanma eğiliminde olduğunu mutlulukla gözlemliyoruz. Turizme yıllardır verdiğimiz desteğin devamı olarak, sektörün salgından kaynaklı yaralarını sarmak ve canlandırmak üzere de sorumluluk hissediyoruz. Aynı yaklaşımla, mayıs ayı itibarıyla, MIR kartları ödeme sistemimize entegre ederek DenizBank POS ve ATM'lerinde kabul etmeye başladık. Bu entegrasyon ile özellikle turizm destinasyonlarında faaliyet gösteren üye iş yerlerimiz, Rus turistlerden kolaylıkla ödeme alabilecek. Bu sayede ülkemiz ekonomisi için önemli bir gelir kaynağının oluşumuna katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Turizmin geleceği için çalışmak milli vazifemiz. Türkiye turizmi ve ekonomisinin güçlü geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

