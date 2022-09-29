YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. DenizBank’tan 25'inci yıla özel kutlama

DenizBank’tan 25'inci yıla özel kutlama

29.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: - "Biz hep yarınlarımız için çalıştık. Elbette bu süreçte bütün finans sektörü çalışanları gibi gerek küresel gerek ülkemiz içinde, sayısız krizlerle karşı karşıya kaldık. Hepsinden de güçlenerek çıktık"

İSTANBUL (AA) - DenizBank 25'inci kuruluş yıl dönümünü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlediği özel bir gece ile kutladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çeyrek asırlık geçmişinde birçok başarıya imza atan DenizBank, 25'inci yıl dönümünü özel bir gece ile kutladı. Ünlü isimlerin sahne aldığı, 1.500’ü aşkın davetlinin ağırlandığı gecede, DenizBank’ın dünden bugüne 25 yıllık yolculuğundaki kilometre taşları konuklar ile paylaşıldı.

İş, sanat ve spor dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinlik, Fazıl Say’ın performansı ile başladı. Gecede, tenor Mario Frangoulis, Sertab Erener,Karsu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası misafirlere müzik ziyafeti sundu.

- "Hareket noktamız, memleket sevdamız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank’ın 25'inci yılıyla gümüş yaşını kutlayıp altın çağına adım attığını, çocuklarının çalışmayı arzu edecekleri kurumu yaratma heyecanıyla yol aldıklarını bildirdi.

Denizbank olarak hep yarınlar için çalıştıklarını belirten Ateş, "Elbette bu süreçte bütün finans sektörü çalışanları gibi gerek küresel gerek ülkemiz içinde, sayısız krizlerle karşı karşıya kaldık. Hepsinden de güçlenerek çıktık. Bu dönüm noktalarında yaptığımız, gemimizi fırtınanın ortasında, rotasında ilerletmekti. Ve bunu, ona zarar vermeden, büyüterek ve zenginleştirerek başardık.

Bütün krizlere bu kadar dayanıklı olmamız ve her birinden çok az hasarla çıkabilmemizi, ortak aklımız sağlamıştır. Bütün bunları yaparken, hareket noktamız, memleket sevdamızdı. Bu sevdadan aldığımız güç ile ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Ticaret Odası reel sektörün nabzını İTOSAM ile ölçecekİstanbul Ticaret Odası reel sektörün nabzını İTOSAM ile ölçecek
Ter-Petrosyan: "Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız"Ter-Petrosyan: "Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız"
Mardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptıMardin Valiliği ormanda budama işi yapan işçilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
13:00
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:17
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.