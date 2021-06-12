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Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Ege Port Kuşadası Limanı'nı ziyaret etti

12.06.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Ege Port Kuşadası Limanı'nı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde öncü Ege Port Kuşadası Limanı'nı ziyaret etti.

Ziyarette Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, Baylan'a 2021 gemi sezonu öncesinde limanda gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye genelinde hizmet veren liman başkanlıkları ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek deniz turizmi faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Baylan, "Pandemi süresi boyunca denizcilik sektörünün faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edebilmesi adına her türlü gayreti gösterdik. Bu kapsamda çok yakın bir zaman içinde kruvaziyer gemi turizminin de yeniden canlanmasını bekliyoruz." dedi

Baylan'a ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çankaya ve Deniz Çevresi Daire Başkanı Turgay Buyuran da eşlik etti.

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