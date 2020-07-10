Denizcilik MYO açılış için gün sayıyor

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu açılış için gün sayıyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık okuldaki son çalışmaları da tamamlayarak Ağustos sonu ya da Eylül başı gibi açılış programı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 2020-2021 Akademik Yılı’nda Kocaali’de eğitim-öğretime başlayacak Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda açılış öncesi incelemelerde bulundu. Rektör Sarıbıyık’a Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş da eşlik etti. Heyet, SUBÜ Yapı İşleri Dairesi Başkanı Osman Şahin’den meslek yüksekokulu binasında yapılan çalışmalara ve yapılacak tadilatlara ilişkin bilgi aldı.

Nezih bir ortam hazırlıyoruz

Öğrencilere nezih bir ortam hazırlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Denizcilik Meslek Yüksekokulumuz 3 program ile eğitim-öğretime başlayacak. Şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu, kalifiye eleman eksiğinin bulunduğu bir alanda nitelikli öğrenciler yetiştirecek. Meslek yüksekokulu binamızda çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Yavaş yavaş son dokunuşları yaparak öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle buluşacak hale getireceğiz. Ağustos ayının sonu ya da Eylül ayının başı gibi bir açılış programı düşünüyoruz. Uygulamalı eğitimin öncüsü olarak ihtiyaca yönelik attığımız her adım bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Meslek yüksekokulumuzun açılmasında büyük emekleri olan Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcımız Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’e, milletvekillerimize ve bu işe gönül veren herkese emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.