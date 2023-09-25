Denizin altında evlenme teklifi

Datça’da yaşayan Denizlili Ercan Alacalı yine kendisi gibi Denizlili kız arkadaşı Ayşegül Yalçın’ı Datça ’ya davet ederek bir sürpriz hazırladı. Denizlili çift Datça’da dalış dersleri veren bir okulun eğitmenleri ile Akvaryum koyunun mavi sularında dalış yaptı. Dalış eğitmenlerinin açtığı “Benimle Evlenirmisin” yazılı afiş ile birlikte, Ercan Alacalı kız arkadaşı Ayşegül Şahin’e denizin ortalama 4 metre altında tek taş yüzük takarak evlenme teklifi yaptı. Şahin, tek taş yüzüğü takarak evlenme teklifini kabul etti.

