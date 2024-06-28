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Denizkızı nasıl yazılır? Denizkızı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.06.2024 19:34
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Dilimizi meydana getiren bazı kelimeler, birleşik sözcük sınıfına girmektedir. Birleşik sözcüklerin yazımıyla alakalı belli başlı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılmasına göre farklılık göstermektedir. Hâl böyle olunca bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkan denizkızı kelimesinin yazım şeklinde sıklıkla yazım hatası yapılmaktadır. Peki, denizkızı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Denizkızı nasıl yazılır? Denizkızı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazılı iletişimlerde kendimizi karşı tarafa doğru anlatabilmemiz için seçtiğimiz kelimeleri doğru bir şekilde yazmamız gerekir. Kelimelerin herhangi birinde yazım hatası yapıldığında ortaya ciddi anlam bozulmaları çıkabilmektedir. Denizkızı sözcüğü de yazım yanlışı yapılarak yazıya aktarıldığında cümlelerin yapısında bozulmalar meydana gelmektedir. Bu noktada TDK bünyesinde yer alan sözlük sitesinin ziyaret edilmesinde yarar vardır.

Denizkızı nasıl yazılır?

Denizkızı kelimesi hem günlük konuşmalarda hem de yazışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasında bulunur. “Deniz” ve “kızı” olmak üzere 2 kelimeden oluşan bu kelimenin yazım stilinde çoğunlukla imla yanlışı görülür. Bu tür birleşik sözcük grubuna giren kelimelerin yazımında yaygın olarak ikilem yaşanmaktadır. Kelimelerin doğru kullanımını öğrenip yazıya aktarmak, iletişimin sağlam olması bakımından büyük önem taşır. Bu noktada denizkızı yazımı ile alakalı da en doğru bilgilere ulaşmak önemlidir.

Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan ve insanlara kelime sorgulatma fırsatı sunan TDK sözlükleri sitesi sayesinde sözcüklerin doğru kullanımını ve telaffuz biçimlerini öğrenmek mümkündür. Bunun yanı sıra kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldığı da öğrenilebilmektedir. Bu bağlamda denizkızı TDK’ye göre anlamı şöyledir:

  • (İsim/Hayvan Bilimi) Solunumunu hem solungaç hem de akciğerleri ile yapan, otçul amfibyumlar grubundan, arka üyeleri olmayan bir hayvan.

Denizkızı ayrı mı yazılır?

Denizkızı kelimesi yaygın olarak “deniz kızı” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Birleşik kelime sınıfında olan bu tür sözcüklerin bazıları ayrı olarak kullanılırken, bazılarının ise bitişik yazılması gerekmektedir. Denizkızı bitişik mi yazılır konusu bu noktada önem kazanmaktadır. Türk Dil Kurumunun TDK sözlükleri sayfasında bu sözcük aratıldığında yazım şeklinin nasıl olduğu bilgisine kolayca ulaşım sağlanabilmektedir.

Türkçe güncel sözlük sitesinde yer alan bilgilere göre bu sözcük her daim “denizkızı” şeklinde bitişik kullanılması gereken kelimelerden biridir. Diğer yazım biçimleri TDK açısından doğru kabul edilmemektedir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda denizkızı doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Denizkızı (doğru kullanım)
  • Deniz kızı (yanlış kullanım)
    Express


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