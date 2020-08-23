Denizle ormanın kucaklaştığı Karacabey Longozu'nda izole tatil keyfi

Ormana hayvanlarını sulamaya ve otlatmaya getiren kırsal mahalle sakinlerinin kullandığı, ahşap kütüklerden yapılma yaklaşık 100 yıllık köprü de longozun eşsiz manzarasını seyir keyfine imkan sağlıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün koruması altındaki longoz, kumlu yolları, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları, kuş sesleri, yer yer su birikintileri ve Dalyan Gölü'yle ziyaretçilerini karşılıyor.

Yüzlerce göçmen kuş türünü ağırlayan, Türkiye'den sadece göç ederken geçen ve "geçit türleri" olarak adlandırılan kuşların da mola yerlerinden olan Karacabey Longozu ve Dalyan Gölü, kumul toprak yapısından oluşması, zengin bitki türleri ve bu besinlerle yaşamını sürdüren hayvanlar için büyük önem taşıyor.

Avlanmanın yasak olduğu longoza en yakın kırsal mahalle olan Bayramdere'de yaşayan vatandaşlara ait mandalar, yaz aylarında bu gölde serinliyor.

- Pelikan, kuğu, balıkçıl ve ördeklerin doğal yaşam alanı

Türkiye'nin sayılı longozlarından olan bölge, yaban hayatı geliştirme sahasında bulunuyor. Pelikan, kuğu, balıkçıl ve ördeklerin doğal yaşam alanı olan longoz, yüzeyinde açan nilüfer çiçekleriyle ayrı bir güzelliği barındırıyor.

Kış ve ilkbahar yağışlarıyla artan su seviyesine paralel olarak longozun habitatı canlılık kazanıyor. Yaz aylarının ilerleyen günlerinde ise belirli alanlara kadar çekilen sulardan geriye oksijen deposu yeşil bitki örtüsü ile ormanlık alan ve yürüyüş yolları kalıyor.