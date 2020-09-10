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Denizlerin kralı palamut nasıl pişirilir?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Palamut balığı mevsimindeyken oltadan sofraya gelen bu lezzeti tazecik ve lezzetli bir şekilde pişireceğiz. Denizlerin kralı olarak bilinen palamudu soslu fırında hazırladık, buyursunlar.

Denizlerin kralı palamut nasıl pişirilir?

Balık sezonunu açtık ve tezgahlara tazecik palamutlar gelmeye başladı. Boğazın şahane balıklarından biri olan bu balığı en lezzetli şekilde pişirmek istiyorsanız kesinlikle soslu palamut tarifini denemelisiniz. İşte soslu fırında palamut tarifi ve yapılışı.

MALZEMELER

2 adet fileto şeklinde doğranmış temizlenmiş palamut
3 yemek kaşığı zeytinyağı
3 adet kurutulmuş defne yaprağı
3 diş sarımsak
Bir çay kaşığı pul biber
Kırmızı toz biber
Tuz

YAPILIŞI

Derin bir kabın içine yapı koyun.
3 adet defne yaprağını avucunuz içinde ufalayın ve zeytinyağının içine koyun.
Kaba tuz ve pul biberi de ekledikten sonra malzemeleri kaşık yardımıyla karıştırın.
Ardından fileto palamutları tek tek bu sosa bulayın. Balıkların her bir noktasını soslamaya özen gösterin.
Fırın kabına yağlı kağıt serin.
Üzerine sosladığınız balıkları dizin. Balıkların üzerine toz biber serpiştirin.
Son olarak üzerlerine 3 diş sarımsak dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Afiyet olsun.

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