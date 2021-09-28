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Denizli, 9 aylık ihracatla geçen yılı geride bıraktı

28.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli, 9 aylık ihracatla geçen yılı geride bıraktı

DENİZLİ (AA) - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2020 yılında ulaşılan toplam ihracatın 26 Eylül itibarıyla geride bırakıldığını belirtti.

Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ihracatta iyi bir performans yakalandığını anlattı.

Bu yıl için konulan yıllık 4 milyar dolarlık ihracat hedefini daha önce 4,2 milyar dolar olarak revize ettiklerini hatırlatan Memişoğlu, "Son 12 aylık veriler baz alındığında, Denizli ihracatının 4,2 milyar Amerikan dolarını da geride bırakarak 4 milyar 266 milyon Amerikan dolarına ulaştığını görüyoruz. İhracatımızın 4,5 milyar Amerikan dolarına doğru yolculuğunun başladığını ifade edebiliriz. Yıl sonu itibarıyla ihracatımızın rekor bir seviyede gerçekleşerek 4,5 milyar Amerikan dolarına yakın bir değerde olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, 1 Ocak-27 Eylül tarihlerinde Denizli'nin ihracatının 3 milyar 240 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekledi.

Denizli'den geçen yıl 3 milyar 191 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

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