YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli Belediye Başkanı Zolan’dan Anıtkabir’e ziyaret

Denizli Belediye Başkanı Zolan’dan Anıtkabir’e ziyaret

20.10.2023 11:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Anıtkabir’i ziyaret etti.Denizli Belediye Başkanı Zolan, Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Denizli Belediye Başkanı Zolan, Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Sonrasında Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Zolan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
"En büyük mirasım dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde burada bulunmaktan dolayı büyük bir sevinç, gurur ve heyecan içerisindeyiz. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken aynı zamanda Denizli’mizi ziyaret ederek şereflendirmenizin 92’nci yıl dönümünü de kutladık. Denizli’miz bizlere göstermiş olduğunuz muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için durmadan çalıştı ve bugün sanayide, tarımda, ticarette, turizmde, kültür ve sanat alanında bir dünya kenti haline geldi. Yüce Atatürk büyük bir gurur ve şerefle 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizi daha nice yüzyıllara taşımaya, sizin bizlere emaneti olan vatanımızı ve bayrağımızı canımız pahasına korumaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Zatıalinizin huzurunda istiklal mücadelemizin bütün kahramanları, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı14 aracı ezen şahsın iş yerinde jandarma inceleme başlattı
Güldane hemşire hayatını kaybettiGüldane hemşire hayatını kaybetti
Ekipler soğutma çalışması yaptı, onlar ekmek pişirdiEkipler soğutma çalışması yaptı, onlar ekmek pişirdi
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 20 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
12:54
İkindi
15:58
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Cuma

Alpler eczanesi
Pamukkale
Neva eczanesi
Pamukkale
Candan eczanesi
Pamukkale
Gürkan eczanesi
Merkezefendi
Gündüz eczanesi
Cal
Çetinkaya eczanesi
Civril
Altay eczanesi
Kale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.