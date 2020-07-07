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Denizli Büyükşehir Belediyesi ‘örnek bulvar’ çalışmasına başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinde önemli bir aks noktası olan Ali Marım Bulvarı’nı baştan aşağı yenileme çalışmalarına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinde önemli bir aks noktası olan Ali Marım Bulvarı’nı baştan aşağı yenileme çalışmalarına başladı. Yeni çevre yolunun devamı niteliğinde olan bulvarın, çalışmalar tamamlandığında örnek bir bulvar haline getirileceği belirtildi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, daire başkanları ve beraberindekiler ile çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Osman Zolan, burada yaptığı açıklamada, 2019 yılında hizmete aldıkları yeni çevre yolunun ardından Ali Marım Bulvarı’nın çok daha yoğun bir şekilde kullanıldığına dikkat çekti.
Ali Marım Bulvarı’nda asfalt kalitesi ve standardı noktasında olumsuzluklar olduğunu, bunun da trafikte belli sıkıntılar oluşturduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Yolda, trafik konforu ve yağmur suyu hatları ile ilgili sıkıntılar söz konusuydu. İzmir yolundan başlayarak Hilal Camii’ne kadar getirdiğimiz çevre yolumuz, yenileyeceğimiz Ali Marım Bulvarı’nın ardından 29 Ekim Bulvarı ve Göveçlik Yolu’na bağlanacak. Yaklaşık 2 buçuk kilometrelik yolumuz 4 şerit gidiş ve 4 şerit geliş olarak düzenlenecek” dedi.

“İnsanlarımıza olumsuzluk yaşatmayacak hale getireceğiz”
Bulvarda sadece asfaltlama çalışmalarının yapılmayacağını, söz konusu bölgeye yağmur suyu hatlarının da inşa edileceğini belirten Başkan Osman Zolan, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gayret etmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Zolan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yolun yağmur suyu hatlarını ve her türlü altyapısını inşa edeceğiz ve uzun yıllar boyu hizmet edecek olan asfaltımızı yapacağız. İnsanlarımızın ulaşım rahatlığını sağlayacağız. Trafikte geçirdikleri zamanı kendilerine bırakacağız ve kısa zamanda gitmek istedikleri yere kavuşmalarını sağlayacağız. Yolumuz inşallah konforlu ve daha rahat hale gelecek. Altyapısı ve yağmur suyu hatlarıyla birlikte bulvarımızı insanlarımıza olumsuzluk yaşatmayacak hale getireceğiz.”

“Dört dörtlük olacak”
Çalışmanın yaklaşık 2 ay süreceğini ifade eden Başkan Zolan, yolun yenilenmesiyle ilgili vatandaşların yoğun talebi olduğuna dikkati çekerek, "Projemizi inşallah süresinde, kaza bela olmadan tamamlamayı Allah’ım bizlere nasip etsin. Vatandaşlarımızın talebini karşılamış olacağız. Şikayetlerini gidermiş, trafik konforunu sağlamış olacağız. Ulaşım rahatlığa kavuşmuş olacak. Altyapısıyla birlikte burası da dört dörtlük olacak" diye konuştu.

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