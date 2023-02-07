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Denizli deprem için tüm imkanlarıyla seferber oldu

07.02.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından tüm imkanlarıyla seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye ilk yardım malzemeleri tırını sevk etti.

Denizli deprem için tüm imkanlarıyla seferber oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından tüm imkanlarıyla başlattığı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede depremin olduğu günün erken saatlerinde bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı, 3 destek aracı ve 40 itfaiye personelini sevk eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için çaba gösteren Denizlililere de öncü oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi EGS Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler İtfaiye Şubesi altında yardım malzemeleri teslim noktaları oluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi, gün içinden başlayarak sabaha kadar vatandaşların getirdiği binlerce malzemeyi teslim aldı.

BAŞKANI ZOLAN, ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bölgede en çok ihtiyaç duyulan battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, mama, ısıtıcı, temizlik gibi yardım malzemelerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılacağı belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından kısa sürede tasnif edilen yardım malzemelerinin yüklendiği ilk tır gece yarısı yola çıktı. Yardım malzemeleri teslim noktalarını tek tek ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise çalışmaları yakından takip etti. Deprem bölgesine yardım göndermek isteyen hemşehrilerine tek tek teşekkür eden Başkan Osman Zolan, “İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız” dedi.

DENİZLİ TEK YÜREK

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren teyakkuz halinde olduklarını işaret eden Başkan Zolan, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile yaraları sarmak için çalıştığını kaydeden Başkan Osman Zolan, şunları kaydetti: “Deprem bölgesine iletilmek istenilen yardım malzemeleri için tek yürek olup yoğun ilgi gösteren hemşerilerimeA teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinesinde, deprem bölgesinin ihtiyaçları istikametinde yardım malzemelerinin yer aldığı ilk tırı deprem bölgesine sevk ettik. Denizli’miz vefakar, kadirşinas ve yardımsever olduğunu bir kez daha gösterdi. Kalbi bizimle atan tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyemiz üzerine düşeni yapmaya devam edecek.”

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