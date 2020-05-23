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Denizli İHH'dan ramazanda 500 bin liralık yardım

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.05.2020 20:27 | Son Güncelleme

Denizli İHH'dan ramazanda 500 bin liralık yardım

DENİZLİ (AA) - Denizli İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Ali Solak, ramazanda toplam 500 bin liralık yardım yapılmasına, suya hasret coğrafyalara 5 su kuyusu açılmasına vesile olduklarını bildirdi.

Solak, yaptığı yazılı açıklamada, hayırseverlere teşekkür ederek tüm hemşehrilerinin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde karşılaştıkları riskleri göze alarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını dile getiren Solak, şunları kaydetti:

"Valilikçe oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna katılarak, bu zor zamanda evinden çıkamayan kimsesizlerin derdine çare olmaya çalıştık. Bir aileye 1 ay yetecek şekilde hazırlanan gıda kumanyalarımızı dağıtarak yaklaşık 5 bin insanımıza faydalı olduk. Gıda kolilerinin yanı sıra 1000 kişiye nakit yardımı, 150 yetim ailesine de her türlü destekte bulunduk. Suya hasret coğrafyalarda su kuyuları açarak, o insanların temiz ve kullanışlı su ile tanışmalarına vesile olduk. 2'si Çad'da olmak üzere Gine, Sierra Leoni ve Somali'de toplam 5 su kuyumuz hizmete girdi. Denizli'de sokak sokak, köy köy, ilçe ilçe dolaşarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıp milletimizin bize emanet ettiği hediyeleri teslim ettik. Denizli İHH, bu yıl ramazan ayında toplamda 500 bin liralık bir yardım yapmış çok şükür. Bize bu hayrı işlememize vesile kılan Rabb'imize hamdediyor, kadirşinas halkımıza da kalbi şükranlarımızı sunuyoruz."

Bir ayakları Denizli'de iken, diğer ayaklarının mazlum coğrafyalarda olduğunun altını çizen Solak, "Her yıl ramazan ayında Denizli İHH olarak bir ülkeye yardım götürürüz. Bu yıl da Myanmar'a götürelim istedik. Orada hakikaten zor süreçler yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimiz inanılmaz zor durumdalar. Çok şükür bu yıl ramazan ayında da Myanmar'daki kardeşlerimize gıda kumanyalarımızı ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

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