Denizli Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar sürüyor

Tavas ilçesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezi, dün gece başlayan yağış sonrası karla kaplandı.

Kar kalınlığının 40 ila 60 santimetreye ulaştığı merkezde pist ezme çalışması başladı. Sezonun açılması için kar kalınlığının 1 metrelik seviyeyi yakalaması bekleniyor.

Merkezin pist sorumlusu Hüseyin Kuşanç, AA muhabirine, bu yıl güzel bir sezon geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Bugün güzel kar yağışının olduğunu anlatan Kuşanç, "Merkezde ziyaretçilerimizin keyifli zamanlar geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kayakseverlerin güvenli kayak yapması için pistleri hazırlamaya başladık." diye konuştu.

Geçen yıl 14 Ocak'ta açılan, 3 Nisan'da sona eren sezonda yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını dile getiren Kuşanç, tesiste toplam uzunluğu 12 kilometreyi bulan 3 pistte kayak ve snowboard yapma imkanı sunulduğunu kaydetti.

