YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kuruldu

Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kuruldu

10.06.2022 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kuruldu

Adalet Bakanlığınca Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandıErzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastıSivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Adalet Bakanlığı Denizli Malatya Tekirdağ

Ankara Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.