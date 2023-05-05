Denizli merkezli 4 ilde icra tehdidiyle dolandırıcılık operasyonunda 17 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla dolandırıcılık mağduru bir kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hedef alınan kişilere, bir hukuk bürosu tarafından hazırlanmış gibi gösterilen ve icra hukuk mahkemesine suç duyurusu başvurusunu içeren sahte belgelerin mesajlarının gönderildiği belirlendi.

"Masaj salonu çalışanlarının mağdur edildiği" gibi suçlamalarla hazırlanan sahte suç duyurusu mesajlarının ardından şebeke üyelerinin telefonla ulaştıkları bu kişilere kendilerini avukat olarak tanıttıkları, uzlaşma bedeli ödenmesi halinde davadan vazgeçileceğini söyleyerek dolandırdıkları saptandı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Denizli'nin Sarayköy ilçesi, Aydın, Manisa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda sahte icra belgesi ele geçirildi.​​​​​​​

