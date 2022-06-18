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Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

18.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli merkezli uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 aylık çalışma sonucu Denizli, Aydın ve Muğla'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 2 kilo 251 gram metamfetamin, 5 bin 200 uyuşturucu hap, 58 gram eroin, 5 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 64 sentetik hap, sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçası ile uyuşturucu kullanımına yarayan 8 aparat ele geçirildi.

Aramalarda bulunan iki av tüfeği, bir tabanca, iki muşta, 10 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 liraya el konuldu.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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