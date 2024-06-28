Denizli’mizin nasıl yazılır? Denizli’mizin mi Denizlimizin mi? TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Geçmiş zamanlarda farklı kültürlerle etkileşim hâline girmiş olan dilimizde gerek yabancı gerekse Türkçe kökene sahip çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Kelime sayısının fazla olması bazı sözcüklerin yazımında ikileme düşülmesine sebebiyet verebilmektedir. Denizli’mizin kelimesinde de yaygın olarak yazım hatasına rastlanılmaktadır. Bu hataların düzeltilmesinde Türk Dil Kurumunun oluşturduğu TDK sözlükleri sitesi büyük bir role sahiptir.

Denizli’mizin nasıl yazılır?

Dil bilgisi konu başlıklarının en önemlisi yazım kurallarıdır. Yazım kuralları kendi içerisinde farklı sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflardan biri kesme işaretlerinin kullanıldığı yerlerdir. Denizli’mizin sözcüğünde kullanılan kesme işaretinin doğru olup olmadığı konusunda pek çok kullanıcı ikileme düşebilmektedir. Hâl böyle olunca Denizli’mizin yazımı ile alakalı en doğru bilgilere sahip olmak önemlidir.

Dilimizde var olan sözcüklerin nasıl yazıldığı, nasıl okunduğu ve ne anlama geldiği bilgilerini güncel olarak kullanıcılara sunan ve yazım kuralları hususunda rehberlik eden sitelerin başında Türk Dil Kurumuna ait olan TDK sözlükleri sitesi gelmektedir. Bu siteye giriş yapıldıktan sonra kelime sorgulatma işlemi gerçekleştirilebilmekte ve yazım kuralları ile alakalı tüm bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Bu bağlamda Denizli’mizin TDK’ye göre her zaman kesme işareti kullanılarak yazılması gereken bir sözcüktür.

Denizli’mizin mi Denizlimizin mi?

Denizli’mizin sözcüğü Denizli şehrinde yaşayanların kullandığı bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Denizli ili, Ege Bölgesi’nin güneydoğu kesiminde konumlanır. Denizli’mizin kelimesi ise pek çok kullanıcı tarafından “Denizlimizin” şeklinde yazılmaktadır. Bu durum kullanıcıları kesme işareti kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çelişkiye düşürmektedir.

Türk Dil Kurumunun oluşturduğu yazım kuralları başlığında yer alan kesme işaretinin kullanıldığı yerler bölümüne bakıldığında özel isimlerin sonuna eklenen iyelik, bildirme ya da durum eklerinin kesme işareti ile ayrılması gerektiği bilgisi mevcuttur. Denizli bir özel isim olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla bu ismin sonuna gelen “–mizin” eki iyelik eki olarak tanımlanır. Yazım kurallarına göre bu sözcüğün doğru yazım şeklinin “Denizli’mizin” şeklinde olması gerekir. Buna göre Denizli’mizin doğru yazılışı şu şekildedir:

Denizli’mizin (doğru kullanım)

Denizlimizin (yanlış kullanım)





