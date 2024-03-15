Denizli şehidini ebediyete uğurladı

Şehidin kaza yaparak şehit olduğu gün aynı zamanda doğum günü olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak’ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin’e geçen polis ekibi aracı, Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı. Kazada, yaralanan polis memurlarından Fırat Der (34), şehit oldu. Polis memuru Der’in naaşı dün memleketi Denizli’ye getirildi. Şehidin naaşı önce baba evine götürülerek burada helallik alındı. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi için Ağlar Camii’nde cenaze namazı düzenlendi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, il protokolü, siyasi temsilciler, ailesi ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından bir süre polislerin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracına alındı. Yakınları ve protokol üyelerinin eşlik ettiği naaş, Sarayköy Mezarlığı Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, şehit polis memurunun doğum gününde kaza sonucu şehit düştüğüm öğrenildi. 7 yıllık polis memuru olan şehidin 4 yıldır şark görevi sebebiyle Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı belirtildi.

