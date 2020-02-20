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Denizli Ticaret Odası Çivril temsilciliğini açtı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.02.2020 23:58 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) Çivril Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) Çivril Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı. Temsilcilik Çivril ile birlikte Baklan, Bekilli ve Çal esnafına hizmet verecek.
DTO Çivril temsilciliği düzenlenen törenle hizmete açıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, Kaymakam Armağan Önal, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İŞKUR Denizli Müdürü Fatih Işık, DTO ilçe başkanları ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Başkan Erdoğan, hizmeti vatandaşın ayağına getirdiklerini ve bunun daha başlangıç olduğunu kaydederek, “DTO 18 bin üyesiyle Türkiye’nin en etkin ve güçlü STK’larından biri durumunda. Esnafımızın, ihracatçımızın ticaretle uğraşan üyelerimizin işlerini kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bilgiye en kolay ve en hızlı ulaşmaları birinci önceliğimiz. Şimdi odamızın verdiği hizmeti burada da vermek için Temsilciliğimizi açtık. 2020 Denizli yılında da DTO olarak her ayın 20’sinde bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bunlardan ilki yüzde yüz AB hibesi ile 5 milyon Euro kapasiteli teknik tekstil projesini hayata geçireceğiz. Facebook istasyonu ve yerli otomobil desteği ve yan sanayi parça üretimi ile diğer projeler olacak. Yol boyunca sürpriz girişimler devam edecek. Kısaca üretimde Denizli olacak. Bu daha başlangıç temsilciliğimiz hayırlı olsun” dedi.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın dualarıyla DTO Çivril Temsilciliği açıldı.

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