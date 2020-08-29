YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı

Denizli Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.08.2020 19:03 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde kentin dört bir tarafı ve hizmet binalarını Türk bayraklarıyla donattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde kentin dört bir tarafı ve hizmet binalarını Türk bayraklarıyla donattı. Denizli kent merkezi kırmızı beyaza büründü.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, her milli bayram öncesi olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde de kentin dört bir tarafını Türk Bayrağı ile donatarak süsledi. Bayrak ve Atatürk posterleri ile süslenen kent merkezi ve hizmet binaları kentte bayram coşkusu ve heyecanı yaşatıyor. Bu coşku kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın talimatı ile başta Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları ve kent merkezindeki önemli arterlerde bayraklar ile süsleniyor. Ekipler önemli bulvar ve caddeleri bayraklarla süsledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi dolayısıyla kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle buruk bir bayram geçireceklerini ifade ederek, tüm hemşehrilerini de evlerini bayraklarla süslemeye davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan korkutan açıklama: Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklımProf. Dr. Necmettin Ünal'dan korkutan açıklama: Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
Korona önemleriyle aşure dağıtımı
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da yoğurt bakraçlarına saklanan uyuşturucu ele geçirildi
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek 12 yaşındaki çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı

Denizli Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:24
Öğle
13:10
İkindi
16:49
Akşam
19:45
Yatsı
21:05

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Ege Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Nur Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Pamukkale Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Denizlispor’da korona virüs testleri negatif çıktı
Denizlispor’da korona virüs testleri negatif çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Varol’un Acı Günü
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Varol’un Acı Günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.