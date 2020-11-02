Denizli ve DENİB ihracatları yeni rekorlara imza attı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Ekim ayı ihracat rakamlarında Türkiye ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı belirtildi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli ihracat rakamları hakkında açıklamalarda bulundu. Ekim ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle tarafından açıklandı. Türkiye ihracatı Ekim ayında yüzde 5,6 artarak 17,3 milyar Dolar oldu. Böylelikle Türkiye ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Denizli ve DENİB ihracatları da aylık bazda en yüksek seviyelerine ulaşarak yeni rekorlara imza attı. DENİB üyelerince Ekim ayında gerçekleştirilen ihracat yüzde 21 artışla 252,5 milyon Dolar olurken, TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise yüzde 20 artışla 330 milyon Dolar olduğu belirtildi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Eylül ayında Denizli ihracatı rekor kırmıştı. DENİB ihracatı ise rekora çok yakın seviyelere yaklaşmıştı. Ekim ayı rakamlarında hem DENİB hem de Denizli ihracatında rekora ulaştığımızı görüyoruz. Yeni aya rekorlarla başlamamızı sağlayan, ihracat artışımızı beşinci ayına taşıyan, ihracatımıza her daim güçlü katkılar sunan ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“170 ülkeye ihracat”

Başkan Memişoğlu, “Ocak ile Ekim döneminde, Denizli İhracatçılar Birliği üyeleri 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 10 ayına ilişkin verileri değerlendirdiğimizde, ilk sırayı 273 milyon Dolar ile İngiltere’nin aldığını, ardından 231 milyon Dolar ile Almanya, 183 milyon Dolar ile ABD, 117 milyon Dolar ile İtalya ve 100 milyon Dolar ile Hollanda’nın geldiğini görüyoruz. Ekim ayı ihracatında İngiltere’ye yüzde 33, Almanya’ya yüzde 22, ABD’ye yüzde 54, İtalya’ya yüzde 19, Hollanda’ya ise yüzde 45 artış kaydedildi” diye konuştu.

“Lokomotif sektörlerimizde de çift haneli artışlar yaşandı”

Başkan Memişoğlu, “Ekim ayında ihracatımızı sırtlayan lokomotif sektörlerimizde de çift haneli artışlar yaşandı. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 23 artarak 135 milyon Dolar, elektrik elektronik sektörünün ihracatı yüzde 18 artarak 40 milyon Dolar, demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 58 artarak 24 milyon Dolara, madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 21 artarak 13 milyon Dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.



