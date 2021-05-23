Denizli'de 15 yaşındaki çocuk kurusıkı tabancayla oynarken annesini yaraladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun oynadığı kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu, annesi ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde H.N. (15) parkta bulduğunu söylediği tabanca ile evde oynarken silah ateş aldı.

Ayağından vurulan annesi Y.N, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Oğlu H.N. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz