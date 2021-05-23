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Denizli'de 15 yaşındaki çocuk kurusıkı tabancayla oynarken annesini yaraladı

23.05.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 15 yaşındaki çocuk kurusıkı tabancayla oynarken annesini yaraladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun oynadığı kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu, annesi ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde H.N. (15) parkta bulduğunu söylediği tabanca ile evde oynarken silah ateş aldı.

Ayağından vurulan annesi Y.N, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Oğlu H.N. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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