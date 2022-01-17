Denizli’de 1748 litre etil alkol ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de eve düzenlenen operasyonda 1748 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.K'nin Merkezefendi ilçesindeki evinde sahte içki ürettiğini belirledi.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1748 litre etil alkol bulundu.

D.K, gözaltına alındı.



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