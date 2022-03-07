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Denizli'de 2 kamyonunun arasında kalan otomobildeki karı koca yaralandı

07.03.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan çift, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 hafriyat kamyonunun arasında kalan otomobilde sıkışan karı koca yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.T idaresindeki 34 DVR 383 plakalı hafriyat kamyonu, Gökpınar Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Abdurrahman Kaçmaz (36) yönetimindeki 07 AVS 740 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, trafik ışıklarında bekleyen başka bir hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Kaçmaz ile eşi Fatma Kaçmaz araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilden önce Fatma Kaçmaz'ı çıkardı. Fatma Kaçmaz, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Kaçmaz'ın çıkarılması için otomobilin tavan ve kapı bölümleri kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilden çıkarılan Abdurrahman Kaçmaz ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin, iki gün önce Almanya’dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine tatile geldikleri, Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret için yola çıktıkları öğrenildi.

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