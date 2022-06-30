Denizli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 bebek öldü, 4 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yunus Dingil'in kullandığı 20 AGD 943 plakalı otomobil, Pınarlar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Ümmü Gülsüm Ermiş idaresindeki 20 P 2260 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Otomobillerde sıkışan sürücüler Dingil ve Ermiş ile yolcular İbrahim Dingil, Mustafa Ali Ermiş ve 7 aylık bebek Edanur Ermiş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Edanur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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